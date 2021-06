Najít lék na letitou bolístku Rychnovska se stále nedaří. Zubaři odsud pomalu mizí a náhrada za ně nepřichází. Mladí stomatologové zpravidla dávají přednost větším městům. Prací zavalený zbytek těch, kteří tu stále fungují, pak nové pacienty nepřijímá nebo jen velmi vzácně. A pojišťovny si často vystačí s tím, že své klienty odkazují na web České stomatologické komory, kde nějakého "volného" zubaře najdou. Jenže cestovat za ním musí přes půl republiky.

Stát od roku 2018 přispívá mladým lékařům na rozjezd nových ordinací až 1,2 miliony korun, rozloženými do pěti let. Na rok tak připadá 240 tisíc korun a žadatel musí samozřejmě splnit několik podmínek. No, zas takové terno není, jak se zdá. Navíc příjem žádostí o příspěvky z programu letos v září končí. Co bude pak?

Navnadit zájemce na obsazení už rok a půl volné stomatologické ordinace se snaží Doudleby nad Orlicí, marně. Inzeráty i s nabídkou bytu, garáže či dokonce bezúročného úvěru se míjí účinkem. Dobruška je na tom podobně.

"Měli jsme tu jednoho zájemce, ale nakonec to nedopadlo. Byl to zahraniční stomatolog a měl problém s prodloužením pobytu," vysvětluje místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Když už se nedaří motivovat k usídlení na "venkově" české lékaře, proč by snaha získat nějakého ze zahraničí měla ztroskotat právě na komplikacích s prodloužením pobytu? Někde se stala chyba - nebo spíš chyby a je třeba je napravit!