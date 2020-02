Sousedé v cizím bytě

Pod heslem „Sousedství místo zisku“ začala akce nespokojených občanů Prahy. Ti protestovali proti krátkodobému pronájmu bytů, takzvanému Airbnb. Jeden takový byt v centru Prahy obsadili, nazuli si papuče, vyvářeli a pozvali místní politiky. V Německu by to takhle proběhnout nemohlo. Tam jsou na obsazování bytů vlastněných Židy právem hákliví. Ani v Česku to ale není košer a už vůbec by se toho neměl účastnit primátor hlavního města.

Foto: Deník

Nespokojení občané mají ovšem v lecčems pravdu. Netýká se to zdaleka jen Prahy, nýbrž všech turisticky přitažlivých měst v celé zemi. Místo, aby v centrech sídlili pokojní starousedlíci, bafající z lulky a pěstující muškáty, střídají se tu anonymní turisté. Mezi nimi se občas vyskytnou obejdové, kteří si zahýří dlouho přes půlnoc. Nakvašeni jsou i místní hoteliéři: nedraho pronajímané krásné byty na dobrých adresách jim kazí kšefty. Co je ta houba zač? Přečíst článek › Jenže tak je to se vším novým. Kouřící nestvůry vytlačily ušlechtilé povozy. Tramvaje koněspřežnou dráhu. Čínské textilky převálcovaly ty naše, tradice netradice. Dobré sousedy díky šíleným cenám nájmů už dávno z center měst vytlačili boháči, ať už místní nebo cizí. Podnikání v krátkodobých pronájmech může okolí působit drobné obtíže, naopak působí nemalý prospěch hordám slušných mladých lidí, kteří poznávají svět. Díky „zisku“ z airbnb se stávají skutečnými sousedy lidé ze vzdálených zemí, nejen strejdové a tetičky odvedle. Ano, nechť to má spravedlivá pravidla. Nechť je rychle schválí parlament. Mohou však chtít spravedlivá pravidla ti, kdo se nabourají do cizího bytu? Zločiny pražského imáma Přečíst článek ›

