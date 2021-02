„Šla bych si zaplavat,“ povzdechla si Káťa.

„Uvědomte si, že tu nejsme pro zábavu. Ve 21. století svět postihla nebezpečná pandemie. Obzvlášť silně se rozšířila v Česku a expedice Adam 21 má za úkol zjistit, co bylo příčinou. Ostatně bazény i další sportoviště jsou zavřená. Na co koukáte, Káťo?“„Podívejte, lidi mají nový módní doplněk, něco jako náhubek.“

„Hlavně nenápadně. Káťa obstará náhubky, já se poohlédnu po ubytování, Karas – nic nejíst, nepít. Michale, co hledáte?“ obrací se Richard na doktora. „Já asi zapomněl dezinfikátor.“ „Myslím, že nebude třeba, podívejte, čistí i nákupní vozíky před obchodem a je tu dezinfekce a rukavice,“ upozorňuje Káťa.

„Slečinko, takhle dovnitř nemůžete, tady máte roušky,“ vytahuje balíček z kabelky starší paní. „Nesmírně milí lidé,“ poznamenává Káťa. „Tak za půlhodiny se sejdeme,“ rozhoduje Richard.

Káťa se po chvíli vrací: „Tak si představte, že zavřená jsou i divadla, muzea, školy, …“ „I hospody a restaurace,“ doplňuje ji Karas. „A hotely zrovna tak, ubytování nemáme. Nevadí, stejně jedeme do hor, prý jsou zdrojem nákazy. Tam se snad dozvíme víc,“ oznamuje Richard.

„A co teplé boty a oblečení? Prodávají jen dětské velikosti,“ namítá Káťa. „Nereptat, balíme, jedeme. Zatněte zuby, vystačíme si s tím, co máme.“

„Orlické hory. Tady je nádherně a krásně se tu dýchá. Ale koukněte na ty lidi, jak se trmácejí do kopce. Proč lanovky stojí?“ diví se Káťa. „Asi jsou porouchané,“ míní Michal. „Všude? A hele, tady na druhé straně kopce vleky a lanovky porouchané nemají a lidé tu lyžují!“

„Jenže to už je Polsko a tam nesmíme, koupil jsem noviny a v nich to píšou. A také to, že lyžařská střediska v Česku zůstávají nadále zavřená. Šíří se další mutace viru. Lékařům a sestrám docházejí síly a nemocnice v Karlovarském a Královéhradeckém kraji nemohou zvládnout nápor pacientů a převážejí je jinam. A Trutnovsko jde do izolace,“ čte akademik Richard.

„To je strašné. Mně už se tu nelíbí, chci zpátky,“ špitne smutně Káťa. „Doma jsem si mohl krásně zahumidovat nebo si naordinovat obyčejnou chřipku. Já tu nejsem proto, abych zachraňoval svět,“ reptá doktor. „Kdo za to může, tam nepíšou?“

„Ano, tady to říká premiér.“

„No sláva! Pošlete to, ať můžeme jet.“

„Expedice Adam 21 volá CML. Mise splněna, příčina šíření viru odhalena. Šéf vlády: Můžete si za to sami.“ „CML nerozumí, nutno dešifrovat. Expedice Adam 21 musí setrvat déle a přinést další informace,“ ozývá se odpověď.

„Ať si Centrální mozek lidstva trhne nohou! Tady už nebudeme, vracíme se!“ rozhoduje Karas.