Pavel Bareš, Stěžery:

Z českých politiků během koronakrize podle mého názoru nejvíce obstál vicepremiér Jan Hamáček. Přišlo mi, že dokázal i během krize komunikovat vesměs věcně a střízlivě. Na jaře také výrazně pomohl s dodávkami ochranných pomůcek. Z opačné strany bych jmenoval ministryni financí Alenu Schillerovou za její nedostatečnou pomoc OSVČ a výroky vůči sportovcům.

Ondřej Horáček, Hradec Králové:

Dle mého názoru situaci nezvládli Miloš Zeman a Andrej Babiš. Nedostáli svým slibům, že dají na rady odborníků a řešili situaci dle vlastního úsudku a názoru veřejnosti. Pozitivně jsem hodnotil bývalého ministra Romana Prymulu. Bohužel ale svoji roli v politice nakonec nezvládl a v poslední době je spojován s podivnými kauzami, které jsou velmi blízko korupčním skandálům.

Natálie Šťastná, Hradec Králové:

Určitě bych chtěla pochválit Dominika Feriho za to, co pro veřejnost a zejména mladé lidi během koronakrize dělá. Jeho instagram sloužil pro hodně lidí jako jediné médium, díky kterému se dokázali orientovat v těch nových opatřeních. Vždy to bylo aktuální a přehledné. Kdo z politiků neobstál, asi nedokážu úplně říct. Příliš se v politice neorientuji, nemám žádné konkrétní jméno.

Miroslav Chlad, Hradec Králové:

Jsem strašně naštvaný na lidi, kteří tuhle zemi vedou. Mám z toho dojem, že si vláda myslí, že má na starosti dobytek a ne lidi. A podle toho se k nám chová. Vláda v čele s Andrejem Babišem by podle mě měla okamžitě skončit. Nejsme totiž zvířata. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, byl by to někdo ze Starostů a nezávislých, ale konkrétní jméno teď říct nedokážu.