Naši prvňáci: Základní škola Rybná nad Zdobnicí

Historie rybenské školy se začala psát již v roce 1778. Tohoto času patřila tehdejší obec Německá Rybná pod panství Žamberk a jejich úřadem byl stanoven i první učitel Jan Schisler.

Baron Jan Parish vystavěl za přispění obcí Německá Rybná a Záchlumí novou přízemní školu. O 58 let později a to v roce 1878 byla škola rozšířena na školu trojtřídní a přistavěno patro na původní budovu. V roce 1879 se začalo s výukou v nové škole. Názvy školy se měnily podle názvů obce. Když se podíváme na dnešní školu z venku, prakticky se za více než 130 let nezměnila. Za to uvnitř byla několikrát rekonstruována. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce 2005. Roku 2013 byla vyměněna všechna okna. V létě 2014 přišla rekonstrukce sociálního zařízení. Rok 2015 přinesl novou fasádu, která se barevně velmi povedla.

Škola je zapojena do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol a Sešity do škol. Při ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí funguje také Klub přátel přírody Dubínek. Škola pořádá i několik akcí. V nejbližší době žáci vystoupí na místním Rozsvěcení vánočního stromu, které se bude konat v pátek 29. listopadu od 17 hodin.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Častolovice.