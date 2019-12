Základní škola Deštné v Orlických horách

Základní škola je nově od září 2019 sportovní školou. Do školy docházejí žáci nejen z Deštného, ale i z blízkých či vzdálenějších okolních obcí. Pro tyto žáky škola zajišťuje dopravu do budovy školním autobusem. Žákům, kteří do školy dojíždějí a nemohou využívat možnosti školního autobusu, škola na dopravu finančně přispívá.