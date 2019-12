Naši prvňáci: Základní škola Častolovice

Základní škola se nachází v obci Častolovice v podhůří Orlických hor. Společně s mateřskou školou a školní jídelnou tvoří komplex budov téměř uprostřed obce v klidném prostředí. Rozlehlá zahrada, která obklopuje celou školu, poskytuje dětem dostatek pohybu po celý rok. Veřejné dětské hřiště je součástí školní zahrady.

Školáci se během roku účastní několika akcí. V pátek 15. listopadu prvňáci, druháci a třeťáci prožili přímo vesmírné dopoledne. Navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde se zúčastnili programu zaměřeného na střídání dne a noci a souhvězdí noční oblohy. V odpoledních hodinách žáci školy zpestřili program seniorům při jejich významném jubileu. 18. listopadu si děti celého prvního stupně udělaly tak trochu jiné vyučování.

Paní učitelky si připravily povídání o tom, jak to u nás vypadalo před 30 lety. Vysvětlily dětem, co to vlastně vůbec je svoboda, co pro nás znamená. O poslední listopadové středě byli žáci s paní asistentkou v parku na vycházce v době hodiny přírodovědy. Během vycházky si zapisovali různé zajímavosti o zvířatech a stromech. V prosince děti čeká například bruslení a Vánoce ve škole.

