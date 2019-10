Naši prvňáci: Základní škola Roveň, Rychnov nad Kněžnou

Základní škola patří mezi školy malotřídní. Nachází se v obci 4 kilometry od Rychnova nad Kněžnou. Je spádovou školou pro Roveň a Dlouhou Ves. Žáci dojíždějí i z Jahodova a Pekla nad Zdobnicí.

Škola je zapojena do několika projektů, například do projektu Celé Česko čte dětem, který se snaží budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Dále škola podporuje čtenářskou gramotnost, je zapojena do Klubu mladých čtenářů Albatrosu a Knižního klubu Fragment.

Posláním těchto klubů je vzbudit u dětí zájem o čtení. Žáci mají možnost si prostřednictvím školy objednávat knižní tituly i multimédia za příznivé klubové ceny. Každoročně opakujícím se projektem jsou Sněhuláci pro Afriku. Jedná se o benefiční akci, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Ve stejném termínu se na všech zapojených školách stavějí sněhuláci. Forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 korun.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Solnice.