Naši prvňáci: Základní škola Lípa nad Orlicí

„Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem - škola se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté roli - musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých,“ říkají vyučující.

Cílem školy je poskytnout dětem základy všeobecného vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Rozvíjet vztahy vzájemné spolupráce s rodiči a vytvářet takové podmínky, aby žáci i rodiče vnímali školu jako jejich vzdělávací, výchovné a společenské centrum.

Cílem výuky je cesta od encyklopedických poznatků ke znalostem a dovednostem, které žák potřebuje pro život, aby se v něm dokázal uplatnit. „Usilujeme o kvalitní výuku angličtiny a to již v MŠ a nižších ročnících ZŠ. Podporujeme výuku na počítačích. Věříme, že hlavní motto školy „škola plná pohody“, bude to klíčové, co děti budou zažívat každý den,“ dodávají vyučující.

