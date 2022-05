Platí to i v prostředí hokejových fanoušků. Proto jsme se mohli dozvědět třeba to, že medaile z MS ve Finsku vlastně nic neznamená, neboť bronz není zlato (pozoruhodný postřeh). Že šampionát bez Ruska nelze brát vážně. Že český tým předváděl neatraktivní a „staromódní“ hokej. Že kdyby nebylo první útočné lajny, nebyl by v mužstvu nikdo, kdo by střílel góly.