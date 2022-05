„Byla to skvělá a moc důležitá výhra, ty tři body jsme si zasloužili. První a třetí třetina patřily nám, ve druhé jsme začali hrát až moc bohorovně a na krásu, bez pokory. Ztráceli jsme puky při přechodu do útoku a Norové tam měli své šance,“ zhodnotil utkání trenér českého výběru Kari Jalonen.

Hlavní hvězdou zápasu se stal David Pastrňák. Útočník Bostonu Bruins se nejprve prosadil přesnou střelou z přesilovky, poté nekompromisně zakončil trestné střílení. Povedený večer zakončil Pastrňák nahrávkou do prázdné branky kapitánovi Romanovi Červenkovi, jenž je aktuálně nejproduktivnějším hráčem šampionátu.

„Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Byl to pro oba důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita tam byla na obou stranách. S hrou spokojení tedy určitě nejsme, naštěstí je výsledek dobrý,“ bilancoval Pastrňák.

Zranění Blümela Jalonena rozčílilo

Další skvělou zprávou byla přesilovková trefa na šampionátu zatím trápícího se Jakuba Vrány, jedinou kaňkou tak zůstalo zranění Matěje Blümela. Toho si ve třetí třetině našel nevybíravým zákrokem Andreas Martinsen, pro českého útočníka utkání skončilo.Rozhořčení nad danou situací dal najevo jinak profesorsky klidný trenér Kari Jalonen.

„Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl úder čistě do hlavy. A víte, co mi řekli? Že nikdo z nich neviděl kontakt s hlavou, ale úder do hrudi. Ale vždyť to viděl každý!“ zdůraznil Jalonen k zákroku, po němž zůstal mladý český útočník na ledě hodně otřesený.

Po tvrdém ataku je ale český útočník v pořádku a těší se na pondělní zápas proti USA. "Ty jo, to byla bomba," pousmál se Blümel po dnešním tréninku na úvod rozhovoru s novináři. "Asi se mi to trochu vymstilo, když jsem tady říkal, jak jsme dostali bombu (od Rakouska), tak teď ji dostal já. Ale ne, patří to k tomu, jen jsem to odnesl já. Naštěstí to nebylo nic vážného, jen jsem trochu potlučený," dodal s úlevou.

Čeští hokejisté tak v pondělí nastoupí k důležitému zápasu. Výhra v řádné hrací době nad USA by znamenala jistotu čtvrtfinále a pojistku třetího místa ve skupině.