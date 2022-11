Rodák z přímořského města Sousse se před patnácti lety v tuniském letovisku seznámil s českou delegátkou cestovní kanceláře. Byl z toho každoroční románek, až se nakonec dva mladí lidé vzali, měli spolu dnes již osmiletá dvojčata a po čase se Sabeur za svojí rodinou přestěhoval do České republiky.

Momentálně už spolu nežijí, Balghouthi tu přesto zůstal a po boku nové partnerky si před dvěma lety ve Dvoře Králové nad Labem otevřel prodejnu rychlého občerstvení, přesněji chutného kebabu. Ve městě známém především největším safari parkem nyní bedlivě sleduje počínání tuniských fotbalistů a Krkonošskému deníku prozradil, jak vidí například další turnajový osud svých krajanů.

Tunisku fandí celá rodina. Dnes už je dvojčatům osm let.Zdroj: archiv fotbalistySabeure, v Kataru právě probíhá mistrovství světa v kopané. Jde mimo vás nebo jej bedlivě sledujete?

Šampionát samozřejmě sleduji, viděl jsem pomalu každý zápas (usmívá se). No a pochopitelně fandím Tunisku.

Vaši krajané za sebou mají úvodní zápas proti Dánsku. Co jste na bezbrankovou bitvu říkal?

Bod proti Dánům je určitě dobrým výsledkem, šlo o povedený vstup do turnaje. V utkání se mi líbilo především to, jak naši fotbalisté hráli srdcem. Vydrželi bojovat až do konce, ale přiznávám, že v závěrečných minutách jsem měl obavy. Fyzicky na tom Dáni byli lépe a kdyby se hrálo ještě několik minut, kdo ví, jak by to dopadlo.

Jaký byl vlastně na zápas ve vaší zemi ohlas médií?

Díky internetu jsem naše média sledoval. Z článkům jsem vycítil, jak je celý národ na své fotbalisty hrdý. Hlavně jsou teď ale všichni velcí optimisté.

Narodil se v Tunisku, fotbal ale hraje za podkrkonošský Sokol Vítězná. Jak se tu sedmatřicetiletý Sabeur Balghouthi objevil? No jasně, za vším hledej ženu: „Potkali jsme se v Tunisku, pracovali spolu, měli děti a poté se rozhodli žít v České republice,“ popisuje své osudové kroky majitel podniku s rychlým občerstvením.

Hádám, že v postup Tuniska ze skupiny teď věříte i vy sám.

Určitě, v postup věřím. Máme aktuálně velmi silný tým a ve zbytku turnaje ještě můžeme všechny hodně překvapit. Teď nás čeká Austrálie a pevně věřím, že tento zápas vyhrajeme. Je mi jedno, jakým výsledkem to bude, ale vyhrajeme. Australané prohráli s Francií, teď už nemají co ztratit. Budou hrát na sto procent, mohlo by padat dost branek. Osobně tipuji vítězství Tuniska 3:1.

Byl jste se někdy v Tunisku podívat na zápas reprezentace? A kdo je vaším oblíbeným hráčem ve výběru trenéra Jalela Kadriho?

Na nároďák jsem se byl podívat jen jednou, už to bude asi 15 let zpátky. Jinak jsem na fotbal jezdil spíš na můj oblíbený tým, kterým je Etoil Sportif Du Sahel. A kdo z kádru se mi líbí? Teď proti Dánům mě mile překvapili Issam Jebali a Issa Aidoini. Myslím, že oba mohou odehrát skvělý turnaj.

Tuniské vlaječky doma nesmějí chybět.Zdroj: archiv fotbalistyŠampionát má za sebou třetinu zápasů v základní skupinách. Kdo je pro vás nyní favoritem turnaje?

Jak už jsem říkal, viděl jsem takřka všechna utkání a největší dojem na mě zatím udělali Španělé. Proti Kostarice ukázali týmové pojetí hry, moc se mi líbili. Když se podívám na jejich sestavu, mají ohromně silný kádr jak ve hře dopředu, tak dozadu. S přehledem kontrolují balón a díky tomu i celou hru. Pro mě favorit na zisk titulu.

Žijete v Česku, naučil jste se náš jazyk, sledujete tu i zdejší fotbal?

Že bych koukal na místní ligu, to ne, spíš pravidelně sleduji Ligu mistrů a Premier League.

Zaujal vás v Česku některý z fotbalistů? A jak by vlastně dopadlo měření sil mezi českou a tuniskou reprezentací?

Nejvíc se mi tu líbí Schick, má velký talent a je to skvělý útočník. Jinak v tuhle dobu si myslím, že by vzájemný duel vyhrálo Tunisko. Před takovými dvěma lety bych ale řekl pravý opak, dříve jste určitě měli lepší reprezentaci, než je tomu teď.

Fotbal sám hrajete, v čem vidíte největší rozdíl ve hře Čechů a Tunisanů?

Tak předně, v Česku jsou lepší terény a počasí pro samotnou hru (směje se). Zato v Tunisku je moc velké teplo a trávníky na tom nejsou dobře. U nás je však větší výběr dobrých fotbalistů, fotbal tam hraje velká spousta mladých kluků, tady mi ten počet přijde o dost nižší.

Sabeur Balghouthi (vlevo dole) hraje fotbal v Okresním přeboru Trutnovska za Sokol Vítězná.Zdroj: Sokol Vítězná

Prozraďte, kde mistrovství světa sledujete – doma s rodinou nebo s kamarády?

Jak kdy. Mám výhodu v tom, že mi televize nechybí v práci, kde mohu fotbal sledovat. Koukáme tam tedy často i s kamarády. No a když mám volno a jsem doma, tak se na fotbal podívám i s rodinou.