Rozmanitost

Podle majitelky svatebního salonu v Praze nelze s jistotou tvrdit, že pouze jeden typ šatů bude letos trendy, jak si mnozí myslí. Neexistuje typ šatů, o kterém bychom řekli, že bude letos zaručeně trendy a ostatní šaty ani nemá smysl kupovat. Nosí se jak široké sukně, tak úzké, různé materiály od šifónu po satény. Jednoznačně však vévodí barva "off white" neboli světlejší ivory," podotýká Marie Nováková.

Rozparky a holá záda

Na své svatbě zazáříte a vše se bude točit kolem vás, ať už si oblečete nařasené svatební šaty, co vypadají jako bonbon, nebo obyčejný kostýmek. Chcete-li jít však s aktuálními trendy, vsaďte na doporučení odborníků. „Co se letošních trendů týče, vévodit budou dlouhé rozparky na sukních, odhalená záda a balonové rukávy," zmiňuje aktuální trendy Marie Nováková. Ovšem podle ní nikdy není dopředu jasné, jestli nevěsty trend přijmou a zda se koupené modely budou prodávat či půjčovat.

Závoj a ozdoby hlavy

Žádná nevěsta se také neobejde bez dokonalého účesu a dalších ozdob, které celkový vzhled ještě podtrhnou. Ozdoba hlavy ale souvisí se stylem šatů, který když se nedodrží, může výsledný efekt působit nesjednoceně. „V posledních sezonách jsou oblíbené dlouhé jednovrstvé či dvouvrstvé závoje, které jsou často podšité krajkami. Zkombinovat se mohou s čelenkami nebo se použije i čelenka samotná. Oblíbené jsou ale rovněž věnečky z květů nebo samotné květiny vpletené do vlasů," vysvětluje majitelka salonu.

Svatební střevíčky

Trendy ve svatební obuvi jsou velice různorodé a rovněž je nutné přizpůsobit konkrétní boty celému stylu svatby. "Na trávě je velmi těžké pohybovat se v úzkých podpatcích," a tak pokud se svatba koná na louce nebo jiném místě, kde se chodí především po trávě, by je majitelka svatebního salonu nedoporučovala. „Nevěsty si v dnešní době vybírají ze široké škály obuvi od bílých tenisek až po velmi vysoké lodičky na platformách," doplňuje.

A co ženich?

Svatební den je často vnímán jako událost, která se točí především kolem nevěsty. Ale u oltáře stojí vždy dva lidé, kteří se chystají na společný krok, na kterém se shodli oba. Proto by se nemělo zapomínat ani na ženicha, který by měl s nevěstou působit sjednoceně. „Jelikož jsou momentálně velice oblíbené svatby na loukách, krajích lesa či ve stodolách, posouvá to i oblek ženicha do odlehčenějších forem. Ženich je tak mnohdy bez saka, pouze ve vestě, anebo volí lehčí materiály, jako je třeba len," vysvětluje Marie Nováková.

Koupit nebo půjčit?

Na svatbě je potřeba mít u sebe něco nového, něco starého, něco modrého a něco půjčeného. A jak je to se svatebními šaty? Kupují si je nevěsty, nebo spíš půjčují? Podle majitelky svatebního salonu je v tomto ohledu trend jasný. "Nevěsty si začaly v posledních letech šaty více kupovat, ale stále převládá obliba v půjčování šatů," dodává. Roli hraje cena, která je logicky při výpůjčce mnohem nižší a navíc jsou šaty pojištěné, takže ani lehké ušpinění či malé zatržení neznamená horentní sumy navíc. A pak: k čemu jsou ve skříni šaty, které už na sebe nikdy nevezmete? Některé ženy si je však rády nechají jako vzpomínku na svůj velký den.