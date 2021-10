MIRIAM BAZGEROVÁ poprvé vykoukla na svět 27. září v 11.01 hodin. Velmi potěšila své rodiče Moniku a Petra Bazgerovy. Doma se těší sestřička Tonička. Tatínek to u porodu zvládl jako profík a hodinu a půl plakal štěstím. | Foto: Eva Tobíšková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.