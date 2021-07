„Není na tom nic překvapivého,“ vypálil nečekaně kouč USA Gregg Popovich. A pokračoval: „Když prohrajete, nejste překvapeni. Jste zklamaní, ale já nerozumím tomu slovu překvapení. Říkalo se, že Francii bychom měli porazit o 30 nebo tak nějak. Oni ale mají sakra dobrý tým.“

Je jasné, že borci z NBA jsou na vyšším levelu než Francouzi. Američané však s nimi prohráli i na mistrovství světa před dvěma lety v Číně. Zatímco Francouzi si tehdy pověsili na krk bronzové medaile, Američané skončili sedmí. Mimochodem, nejhůř v historii.

Obhájci olympijského zlata vedli v poslední čtvrtině o sedm bodů, jenže závěr vůbec nezvládli. Francii dotáhl k vítězství 83:76 Evan Fournier, který nasázel 28 bodů. Naopak lídrovi zámořského výběru Kevinu Durantovi duel nevyšel. Dvojnásobný šampion NBA a nejlepší hráč soutěže z roku 2014 trefil jen čtyři z celkových 12 střel a zaznamenal 10 bodů.

Američané si připsali třetí porážku z pěti posledních zápasů. Během kempu v Las Vegas prohráli přípravné zápasy s Nigérií a Austrálií. Dohromady ztratili tři z pěti posledních zápasů. Ani úvodní nezdar v Tokiu je však neodradil od cíle, se kterým do Japonska přicestovali.

„Máme historickou dominanci. Nestává se často, aby tým USA prohrál. To je důvod, proč to pro spoustu lidí vypadá jako konec světa. Stále ale můžeme dosáhnout toho, pro co jsme tady. To je naše práce,“ nechal se slyšet Damian Lillard.

S věkovým průměrem 28,2 roku složili Američané třetí nejstarší tým v olympijské historii. Jen v Atlantě 1996 (29,4) a při premiéře hráčů z NBA v Barceloně 1992 (29,0) byly americké výběry starší.

V dalším utkání nastoupí Spojené státy proti Íránu, pak je čeká Česko.