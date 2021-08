Lipták vyhrál dvoudenní kvalifikaci a dominoval i dramatickému finále, ve kterém nakonec zbyli jen dva Češi. Úřadující vicemistr Evropy získal v Tokiu první olympijskou medaili a hned zlatou. Majitel zlata z her v Pekingu 2008 Kostelecký přidal do medailové sbírky stříbro.

"Ještě mi to nedochází. Těším se domů, až si v klidu pustím celý záznam. Strašně rychle to uteklo," líčil po finále Lipták.

Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe devětatřicetiletý Lipták, jenž svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu Kostelecký minul a mohl svému krajanovi jen pogratulovat.

Brněnští rodáci dosáhli v Tokiu historického úspěchu pro českou střelbu. Naposledy byli dva Češi ve finále olympijského trapu v roce 1992 v Barceloně, kde získal medaili jen vítězný Petr Hrdlička.

Češi mají první zlato na letošních hrách po stříbru, které získal vodní slalomář Lukáš Rohan a bronzu šermíře Alexandera Choupenitche.

Další medaili přidají tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Český pár porazil v semifinále Veroniku Kuděrmetovovou a Jelenu Vesninovou z Ruska 6:3, 3:6 a 10:6 a zahraje si o zlato.

"Chtěly bychom dovézt zlato, kéž by to vyšlo, ale je to hrozně daleko. Je ale fajn, že dovezeme aspoň jednu medaili," řekla Krejčíková.

Krejčíková se Siniakovou v Tokiu minimálně napodobí Janu Novotnou s Helenou Sukovou a Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou, jež ve čtyřhře vybojovaly olympijské stříbro. Před pěti lety v Riu se o jeden ze tří tenisových bronzů zasloužil pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová.

Pod pěti kruhy dosud čeští tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Šanci na cenný kov má v Tokiu i Markéta Vondroušová, kterou v dnešním semifinále dvouhry čeká nasazená čtyřka Elina Svitolinová z Ukrajiny.