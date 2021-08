Grandslamové šampionky Petra Kvitová a Barbora Krejčíková už jsou ze hry venku. I bývalá světová jednička a finalistka nedávného Wimbledonu Karolína Plíšková má sbaleno. V singlovém pavouku olympijského turnaje zůstala z kvarteta českých tenistek už jen ta, od které se to nejméně čekalo. Markéta Vondroušová se probojovala do semifinále a má jistotu, že si zahraje o olympijskou medaili.

Dvaadvacetiletá rodačka ze Sokolova se dostala do nominace díky „zmraženému“ žebříčku. Aktuálně až 42. hráčka WTA využila chráněného pořadí z roku 2019, kdy byla po finále Roland Garros čtrnáctá na světě. O Tokio tak připravila Karolínu Muchovou, která je v žebříčku před Vondroušovou.

„Převládá expertní názor, že v nominaci by s ohledem na výsledky a aktuální formu měla být spíše Karolína Muchová. Jak jsme však ověřili na úrovni vedení ITF, jakákoli změna nominace není možná,“ řekl šéftrenér Českého tenisového svazu Jan Stočes při oznámení olympijské nominace.

Vondroušová se kvůli tomu dočkala nenávistných komentářů a výhrůžek. „Někdo může říct, že jsem sobecká, ale já jsem si to místo vybojovala předloni. Kája věděla, že chci na olympiádu, řekla jsem jí to. Není na tom nic špatného,“ vysvětlovala Vondroušová, kterou už i v minulosti napadali na sociálních sítích sázkaři, když ztratila zápas.



Ani tentokrát se tím ale nenechala znechutit a hejtry umlčela tím nejlepším možným způsobem. Paradoxně teď přijímá pozitivní zprávy a gratulace.

„Snažím se všechno číst a odepisovat. Jsem moc vděčná za všechnu podporu z domova i tady. Pořád je to takové neuvěřitelné,“ nechápala Vondroušová.

Během olympijského tažení skončila na raketě Češky i hvězdná Japonka a světová dvojka Naomi Ósakaová. „Mamka plakala. Chudák, ta to prožívá,“ smála se Vondroušová.

Ve čtvrtfinále přešla Vondroušová přes Španělku Paulu Badosaovou, která zápas vzdala vyčerpáním. A zatímco ostatní tenistky v tokijském parnu odpadávají, Vondroušová sází právě na skvělou kondici.

„Přijde mi, že tady teploty šplhají až ke čtyřicítce. Důležité je to zvládnout hlavou a nechat tam všechno. Je to strašně moc o kondici. Můj tenis je založený na pohybu a pro holky je pak v tom vedru se mnou těžké hrát, když na to nejsou zvyklé.“

Rozjetá Češka odehrála čtyři singly ve čtyřech dnech. Do toho ještě dvě čtyřhry. „Program je masakr,“ kroutila hlavou.

Ve čtvrtek čeká Vondroušovou semifinále s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, se kterou vyhrála jen jeden ze čtyř vzájemných zápasů. Pokud turnajovou čtyřku porazí, bude mít jistou medaili. To se zatím povedlo jen Janě Novotné a Petře Kvitové, které získaly bronz.

„Medaile je ještě docela daleko. Ale ať už se stane cokoliv, jsem na sebe pyšná,“ prohlásila Vondroušová.