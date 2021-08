"Včerejší (úterní) test byl opět pozitivní, nicméně Japonci jsou národ flexibilní, a proto dodrželi dosavadní tempo \'co den, to nové pravidlo,\'. To poslední naštěstí bylo, že po uplynutí 10 dnů budou případy posuzovat individuálně a propuštění je možné i v případě pozitivního testu, pokud splňuje určitá kritéria," uvedl elitní mužský beachvolejbalový tým.

Perušič se nevrátil do olympijské vesnice. "Přestěhovali jsme Ondru na hotel, který je patnáct minut cesty autem od ubytování, kde v karanténě ještě musejí zůstat David Schweiner a trenér Andrea Tomatis. Na trénincích mají speciální režim a dopravujeme je tam," uvedl v tiskové zprávě Českého olympijského výboru šéf mise Martin Doktor. Ještě čeká na oficiální potvrzení organizátorů o startu české dvojice, ale to už považuje za formalitu. Schweiner s Tomatisem jsou v karanténě, protože izolace blízkých kontaktů trvá 14 dní, nikoliv deset jako u pozitivních osob.

Vítězové březnového turnaje Světového okruhu v Dauhá a medailisté z dalších dvou letošních elitních světových turnajů po kontumační porážce s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs budou proti Mexičanům bojovat o šanci na setrvání v turnaji. "Jedná se o poslední šanci k postupu ze skupiny, neboť pouze Mexičané jsou stále bez vítězství a v případě rovnosti nerozhodují sety, nýbrž body, které po naší první skreči nehovoří příliš v náš prospěch," uvedli na sociální síti.

V závěrečném duelu ve skupině je v sobotu čeká souboj s mistry světa Olegem Stojanovským s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska. Čeští beachvolejbalisté, kteří před odletem patřili do širšího okruhu kandidátů na medaili, po peripetiích posledních dní nemají vysoká očekávání.

Czech pair Schweiner-Perušič won the overall four-star tournament for the first time, when they defeated the Olympic champion or world champion in Katara Beach Volleyball Cup 2021! ????? pic.twitter.com/4MMJS34CcL