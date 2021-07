Finalistka nedávného Wimbledonu Plíšková se s Cornetovou, které patří v žebříčku WTA 66. místo, utkala popáté. Po úvodním nezdaru další tři zápasy vyhrála, ten dosud poslední předloni v Miami ve třech setech.

Při své olympijské premiéře začala Plíšková zostra, dvakrát prolomila jednatřicetileté Francouzce podání a vedla 3:0. Pak sama přišla o servis také, ale Cornetová ho v úvodní sadě nakonec neudržela ani jednou.

Setbol česká tenistka proměnila nechytatelným returnem a její pohodu krátce nato dokumentovalo i eso z druhého podání. Znovu si vypracovala vedení 3:0 a po hodině a třech minutách zápas ukončila.

"Hrála jsem fakt dobře. Byl to můj plán hrát maximálně hodinu, protože podmínky jsou brutální. Nechtěla jsem se zdržovat, tím spíše, že mě čeká ještě zápas čtyřhry," řekla Plíšková pro Českou televizi.

O pár hodin později stála Plíšková na kurtu znovu. Po boku Markéty Vondroušové nastoupila proti Číňankám Jing-Jing Tuan a Saj-Saj Čeng. A i tentokrát to byla jasná záležitost. Češky, které spolu hrály vůbec poprvé, vyhrály jasně 6:2 a 6:1.

Krátký proces udělala bronzová medailistka z Ria 2016 Petra Kvitová s Italkou Jasmine Paoliniovou, kterou porazila 6:4, 6:3. I ona si po utkání stěžovala na nesnesitelné podmínky a byla ráda, že se na kurtu netrápila ve třech setech.

"Bylo to náročné psychicky i fyzicky. Je tu hrozné počasí, mám astma a v tom vedru pro mě není jednoduché hrát. Špatně se mi dýchalo, navíc mi klouzala raketa v ruce. Není to nic příjemného. Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech,“ oddechla si Kvitová.

Ve čtyřhře potvrdily roli favoritek Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které porazily tchajwanský pár Sie Jou-tie, Sü Tie-jü 6:2, 6:1.

"První zápasy jsou vždycky nejtěžší. Soupeřky jsme vůbec neznaly, nevěděly jsme, co čekat. Ale zvládly jsme to dobře," řekla Barbora Krejčíková.

Obhájce zlata Murray se odhlásil

Britský tenista Andy Murray, vítěz dvouhry z Londýna i z Ria, se krátce před zápasem 1. kola odhlásil z olympijského turnaje. Bývalý první hráč světa měl v posledních letech zdravotní problémy, absolvoval opakované operace kyčlí a lékaři mu v Tokiu doporučili, aby pokračoval jen ve čtyřhře, kterou hraje s Joem Salisburym.

Murray měl v 7:00 SELČ nastoupit proti devátému nasazenému Kanaďanovi Felixi Augerovi-Aliassimemu. Místo něj bude hrát náhradník Max Purcell z Austrálie. "Jsem velmi zklamaný, že musím vzdát dvouhru, ale lékaři mi doporučili, abych ve dvou turnajích nehrál. Soustředím se na čtyřhru s Joem," uvedl Murray v prohlášení britského týmu.

V sobotu Murray a Salisbury vyřadili v úvodním kole čtyřhry druhý nasazený francouzský pár Pierre-Hughes Herbert, Nicolas Mahut.

Čtyřiatřicetiletý Murray poprvé na olympiádě startoval v roce 2008 v Pekingu, kdy vypadl v prvním kole. V roce 2012 v Londýně získal zlato a triumf zopakoval o čtyři roky později v Riu de Janeiro. Z roku 2012 má ještě stříbro ze smíšené čtyřhry s Laurou Robsonovou.

Na okruhu ATP získal 46 titulů, z toho třikrát triumfoval na grandslamech. Nyní mu ale v žebříčku patří až 104. místo.