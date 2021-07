Byl to velký den pro český basketbal. Když naposledy hrálo Československo na olympijských hrách, nebyl nikdo ze současných reprezentantů ještě na světě. Dokonce ani veterán Blake Schilb. Tak vousatá je poslední basketbalová účast mužského národního týmu pod pěti olympijskými kruhy. Velká premiéra tak dneska čekala na všechny hráče.

„Ten pocit, že je to můj první zápas na olympiádě, tak to bylo něco úžasného. Je to moment, který si budu navěky pamatovat. Na druhou stranu atmosféra zápasu v deset ráno a bez diváků nebyla taková, jaká by měla být. I tak jsme do zápasu vstoupili s energií a během toho jsme si vytvořili dobrý náskok,“ poukázal Patrik Auda na dvě skutečnosti, které mohly zápas ovlivnit.

Na utkání bez diváků už si většina hráčů během posledního roku a půl bohužel musela zvyknout. Tak časný začátek zápasu je ale dost nestandardní. Pokud někdo z hráčů ještě setrvával částečně v českém čase, mohlo být jeho tělo značně zmatené.

„Je to hodně o hlavě. Pro oba týmy je to stejné, to jsme věděli. Všichni jsme se snažili jít včera brzy spát. Jsme tu zatím pár dní, takže ten časový posun ještě trošku pociťujeme. Tělo je v deset hodin ráno ještě ospalé a není tak nastartované jako většinou odpoledne. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Doufám, že už takový čas nepřijde,“ usmíval se Auda. Pro zbytek základní skupiny jsou Češi z toho pohledu v bezpečí. Proti Francii i USA začínají ve 14 hodin.

Dlouho to vypadalo, že ani absence diváků a ani dopolední začátek zápasu nebudou svěřencům trenéra Ginzburga dělat problém. Jednadvacetibodový náskok před posledním dějstvím vypadal hodně nadějně. Jenže už třetí čtvrtina naznačila, že pohoda z druhé desetiminutovky je pryč. Mohla za to íránská zóna.

„Hlavně ve druhém poločase nás překvapila. Myslím, že ji nehráli tak dobře a nechávali nám hodně prostoru. Bylo ale několik momentů, kdy jsme přecházeli otevřené střely. Pak jsme zvolili nějaké těžší zakončení a netrefovali jsme tak dobře. Zároveň i díky zóně bylo několik ztrát, které pak vedly k rychlým protiútokům a jednoduchým košům pro Írán. Díky té obraně se Íráncům podařilo vrátit do zápasu,“ mrzelo českého pivota.

Ano, Češi vítězství uhájili, to je hlavní. Těžkou hlavu ale budou mít z promarněného vysokého náskoku. Právě ten může rozhodovat o postupu do olympijského čtvrtfinále: „Věděli jsme, že rozdíl ve skóre je důležitý a snažili jsme se bojovat až do poslední chvíle. Bohužel se nám ten náskok nepodařilo udržet. Teď se s tím nedá nic dělat. Musíme se dívat dopředu, připravit se na další zápas, pokusit se ho vyhrát a pojistit si takhle postup dál.“

Další olympijské utkání hrají Češi ve středu od 14 hodin, kdy vyzvou Francii.