"Jsou plné. Pojďte si poslechnout," vyzývá. Odstraňuje zátku a přikládá k otvoru ucho. "Slyšíte, jak kvasí, šumí, bublá? Tady už zraje. Mám tu čtyři odrůdy: Děvín, Rulandu, Pálavu a Müllerku," vyjmenovává.

Letos založil poblíž doudlebského sídla svých předků - Bubnů z Litic - jednu z mála a zřejmě také největší novodobou vinici na Rychnovsku, která rovnou ponese punc zámeckého vína. Má přes tři tisíce hlav.Na mladé vinici je hodně práce, první úroda hroznů, která se nazývá panenská, se sklízí po třech letech. U Doudleb se přitom vinné révě až překvapivě daří.

" Vinice nám jde tak dobře, že ne po třech letech, ale už po jednom roce budeme mít z některých hlav hrozny, které se dají sklízet. Zpočátku se hrozny ulamují, aby ta největší síla šla do kořenů. Letos byl takový rok, že v některých případech nám réva tak silně zakořenila, že pokud počasí dá, odhaduji sklizeň již příští podzim na několik metráků," vysvětluje Petr Dujka.

Než bude mít úrodu z doudlebského vinohradu, pronajal si vinice na jižní Moravě. "Víno jsem tam sklidil, nechal přepravit a v současné době mi tu kvasí. Než budu mít vlastní – místní víno, už budu mít vlastní víno z jižní Moravy. První by mohlo být v únoru nebo březnu a pravděpodobně o prvních jarních trzích, už bude ochutnávka v plném proudu," předpokládá.

I toto víno dostane etiketu odkazující na minulost zámku a jeho předků. Bude zdobená erbem Bubnů z Litic. "A nebude se ochutnávat jen moje víno, ale i vína jihomoravských vinařů, mých poradců, kteří sem dojíždějí a budou vína prezentovat," upozorňuje Petr Dujka.

Jedním z nich je Roman Kamenský z jižní Moravy, který provozuje vinařství Kamínek. Zkušenosti z pěstování vinné révy v této nadmořské výšce má ze svého vinohradu u České Třebové.Další poradkyní a v tomto regionu s první vinicí u Rájce, kde už se sklízí, je Lucie Šimonová.

Petr Dujka se rozhodl vsadit na přírodní víno. "Maximálně ho ochráním od jakékoli chemie, už začnu s postřiky, které jsou na přírodní bázi, to samé se týká i hnojení a postupů při zpracování. Víno budu sířit čoudem," popisuje.

Věří v úspěch: "Víno se tady pěstovalo už dávno. Za Karla IV. byly na Choceňsku známé vinařské tratě. Ale přišla doba, kdy tato tradice odsud vymizela. My sem víno vracíme rezistentními druhy, jsou to kříženci, kteří se hodí do našich klimatických podmínek. Odhadujeme, že víno se postupně navrátí nejen do historicky vinných oblastí, ale i do míst, které jsou položeny výše."

Z letošní várky, by mohl naplnit až 1500 lahví vína. Doudlebský vinohrad by mu jich v budoucnu mohl naplnit i desetkrát více. Místa pro ně má dost. "Tyto prostory dřív využívalo JZD a já je civilizuji, tady budou sklady pro víno a vinný sklep," provází prostornými místnostmi s klenutými stropy. "Chci, aby byly využity všechny prostory a nebyly to jen sklady. Plánuji další sektor, kde budou možné ochutnávky nejen našeho vína. Lidé už nebudou muset jezdit pro víno na Moravu," dodává s úsměvem Petr Dujka.