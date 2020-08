Co vás na novinářském – zpravodajském řemesle nejvíc baví?

Rozmanitost práce a témat, poznávání nových zajímavých lidí, objevování příběhů i míst, o kterých rozhodně stojí za to napsat a bylo by škoda, aby upadly v zapomnění. Mám ráda práci v terénu a užiji si ji dost. Nejsem kancelářská myš.

V čem je váš okres nebo město zajímavé, co se vám na něm líbí?

Rychnovsko to je Opočno, hrad Potštejn, zámky na Orlici, krásné Orlické hory se spoustou zajímavých míst, malebnými "pruhovanými" chaloupkami. Je tu "Věkova" Dobruška, své kouzlo starých časů si uchovala i některá zákoutí Poláčkova Rychnova nad Kněžnou. Stačí jen přivřít oči a představit si, že za rohem vykoukne Péťa Bajza s Pepkem Zilvarem a dalšími kamarády, že setmělým Rychnovem se zase toulá student Jaroslav Štědrý, kterého matka vyhnala do noci, aby před odvodem na vojnu nabral co nejnezdravější barvu. Těch srdečních míst mám na Rychnovsku víc, snad i proto, že mí předci tady žili už v 17. století.

Co děláte ve volném čase?

Ono toho volného času při starostech o rodinu a domácnost zase tolik není. Takže to ani není lehká otázka.

Tak jinak: u čeho si nejvíc odpočnete od své náročné práce?

Relaxaci, odreagování, pokud se najde taková příležitost, nacházím u dobré knihy. Mám ráda cestování, hrabání se v matrikách, archivech, ať už kvůli tomu, že sepisuji kroniku o své obci, ale také kvůli genealogii, které jsem propadla už před pár lety. Objevování těch starých, časem zaprášených příběhů připomíná historickou detektivku, která snad nikdy neomrzí.