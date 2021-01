A co víc? Přes dvacet let usiloval o záchranu památek v katastru své obce, kde je i členem dobrovolných hasičů, a neúnavně pro to získával podporu místních obyvatel i rodáků. Letošním znovu obnovením památníku Nejsvětější Trojice v rámci oslav 565. výročí první písemné zmínky o obci snaha o zachování odkazů předků vyvrcholila, když předtím proběhla oprava tří kamenných křížů (1999), oprava poničeného památníku Jana a Pavla (2001), obnova památníku Jeronýma Mansfelda na Chlumu (2010) a renovace památníku Jana Buriana - Burianův dub (2015).

Zdroj: Dana Ehlová