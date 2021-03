Teď už musí všechny fotbalové kluby v kraji pouze čekat, jestli se potřebná část sezony stihne dohrát. Pokud ano, mohlo by to znamenat, že by si to Týniště rozdalo s Jaroměří o postup. „Mezi největší konkurenty řadím Jaroměř a Roudnici. I. A třída je však velice vyrovnaná, takže je to stále otevřené,” uzavírá.

Fotbalista Tomáš Repák: V Týništi jsem začal jednoduše z hecu.Zdroj: archiv hráče