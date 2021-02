Skloubit pozici trenéra a zároveň hráče není vůbec jednoduché, ale Kyrala obě role naplňují. „Samozřejmě je to hodně náročné. Navíc, když něco klukům říkám, poté to udělám v zápase blbě, tak to není úplně ideální, ale baví mě to,” popisuje. Když už jsme zmínili úspěchy v roli hráče, nejde zapomenout na ty trenérské. „Nejvíce vzpomínám na působení v Holicích, kde jsme dokázali vyhrát krajský přebor na Pardubicku a postoupili jsme do divize. Dokonce jsme ovládli i pohár.”

Roman Kyral: Kyral: Fotbal je můj život.Zdroj: Petr Reichl