Jsou fotbalisté, kteří nemají rádi, když je někdo obtěžuje a on patřil právě k nim. Jirka však reagoval opět chytře, požádal řidiče autobusu, jestli může jet s nimi až do hotelu, šel se sešitem za trenérem Italů a řekl mu německy: ,,Unterschrift, bitte Rossi. ,,On ho prý vzal, zašel za Rossim a on se mu konečně podepsal a tak získal kompletní podpisy italských mistrů světa.

Zdroj: archiv Jiřího Fišera