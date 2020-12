"Mám tu různé sošky, dokumenty, co jsem nasbíral za těch bezmála 40 let, nářadí, nádobí, co se tu vyrábělo, používalo a našlo a ještě se nachází," vysvětluje Petr Zámečník a vytahuje některé z budoucích exponátů.

Mezi dveřmi jsou zastrčené velké lucerny. "Ty bývaly na starých tramvajích," podotýká a ukazuje i originál tyčí, pomocí nichž se zavěšovaly. V současné době osvětlují kostel při každoročních Světýlkách na Vrchní Orlici, které v tomto syrovém, nevšedním prostředí doprovázejí koncerty. To vše ponořené do stínů a záře svíček a lampiček vytváří neopakovatelnou atmosféru.

Zdroj: Deník/ Jana Kotalová