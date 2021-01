Vlastně i toto všechno, co Petra Frolíka obklopuje, se stalo tou správnou kulisou pro jeho práci. "V podstatě to je vysněné povolání, protože káva mně vždycky chutnala, vždycky jsem k ní měl kladný vztah. Kdyby mě to nebavilo, nemohl bych to dělat. Protože prvních čtrnáct a půl roku to nedávalo ani na živobytí," vrací se zpátky ve vzpomínkách.

Zdroj: Deník/ Jana Kotalová