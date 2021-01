V Rychnově nad Kněžnou si spolehlivého stopera vyhlédl ve třiadvaceti letech známý trenérský mág Ladislav Škorpil. Jedním z důvodů byl možná Zemánkův výkon v pohárovém duelu s pražskou Spartou. Tým oblastního přeboru sice prohrál před šestitisícovou návštěvou 6:0, ale ligové hvězdy z Letné se tehdy pořádně nadřely. ,,Nemyslím si, že by to bylo jen kvůli tomuto utkání. Možná tomu tenhle zápas napomohl, ale už to byla spíše taková třešnička na dortu v tom, co jsme s rychnovským týmem prožívali. Sehráli jsme tehdy více kvalitních zápasů,“ má jasno dnes šestačtyřicetiletý Zemánek.



Na jaře 1998 už putoval s koučem Škorpilem na Slovensko, kde hrál ligu za DAC Dunajská Streda (15 zápasů, 1 gól). Skok to byl obrovský, klub ke všemu bojoval o záchranu. ,,Jednoduché to nebylo. Dunajská Streda figurovala po podzimu na posledním místě, takže tam byly velké tlaky na psychiku. Přesto jsem to nějakým způsobem zvládl a na jaře odehrál všech patnáct zápasů. Pro můj start v profesionálním fotbale se jednalo o skvělou zkušenost, přestože klub sestoupil.“

Zdroj: archiv M. Zemánka