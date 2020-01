Miroslav Tupec přiveze Cimrmanovu pláž do Týniště

„Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Poseděli jsme krátce v hospodě a doktor Weigel se osobně chopil kladívka, přitloukl do zdi hřebíček a pověsil na něj repliku slavného Cimrmanova nápisu: Lepší pivo v žaludku nežli voda na plících. Paní Svěráková po prvním představení hry Akt při debatě řekla památnou větu: „Ježíšmarjá, kluci, neblbněte! Vy to chcete hrát dál?“ A kluci blbnou do dneška a já blbnu taky. A když už, ať už to stojí za to! Proto pořádám tuto recesistickou akci,“ svěřil se pětašedesátiletý muž.