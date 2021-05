Mladoboleslavský tovární tým se rozhodl, že v českém šampionátu se svým týmem startovat nebude, proto Kopecký musel před sezonou, která začala Valašskou Rally, hledat nový tým. Nakonec pilot z Kostelce nad Orlicí startuje za hustopečský celek Agrotec group. „Je to pro nás velká změna, ale i tak obrovská podpora škodovky zůstává. Navíc tento a příští rok budu dál testovacím a vývojovým pilotem továrního týmu,” nehledá výmluvy Kopecký.

Hned první závod letošní sezony ukázal, že zkušený matador Kopecký žádný ústup ze slávy neplánuje. Na Valašce dojel rodák z Opočna na druhém místě, když nestačil pouze na Rusa Grjazina. Jeho výsledek se však do hodnocení šampionátu nepočítá, takže Kopecký po prvním závodě seriál vede. Loni ho o titul připravil ve zkrácené sezoně Václav Pech, letos by se východočeský jezdec chtěl vrátit znovu na vrchol, nakročeno má skvěle. „Nemusíme vyhrát všechny závody, v silné konkurenci a rozdělené podpoře od škodovky to bude jistě složitější, ale naším jasným cílem je zisk titulu. Chceme se o něj porvat,” řekl odhodlaně už před startem Valašky.

Mezi jeho největší úspěchy bezesporu patří titul mistra světa ve WRC2, vítězství v evropském šampionátu a pohár z asijsko-pacifického seriálu. „Na domácích tratích žádný ústup ze slávy neplánujeme. I když bez tovární podpory již máme méně prostředků, za úkol jsme si dali sehnat takový objem financí, abychom byli maximálně profesionálně připraveni na všechny závody. Budeme ale méně testovat,” přiznal borec z Kostelce nad Orlicí.

A kdo by měl patřit mezi jeho největší konkurenty? Samozřejmě obhájce titulu Václav Pech, který disponuje kvalitní technikou, úvodní podnik ale nedokončil. Silnou konkurenci bude však mít Kopecký i v mladých závodnících. „Jednoznačně se musí počítat s Filipem Marešem, zrychlovat bude jistě i Honza Černý. U ostatních těžko říci, zrychlovat budou jistě i mladíci. Určitě může někdo příjemně překvapit, je to sport, do kterého promlouvá i technika. Čeká nás napínavá sezona,” doplnil Kopecký. Druhý podnik českého šampionátu Rallye Šumava Klatovy startuje už 7. května.