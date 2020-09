Už v osmi letech hrál Patrik Ulrich dvě malé skladby Slukovy na klavír, později ho zaznamenal coby autora filmové hudby, znal i hudebníky, kteří interpretovali jeho skladby. Přestože tedy scénáristu a režiséra provází hudba Luboše Sluky už od dětství, dlouho vůbec nevěděl, o koho se vlastně jedná.

Když se mu podařilo zjistit základní informace, oslovil v roce 2018 Českou televizi, zda by neměla zájem o dokument o skladateli. Stalo se tak ve stejný den, kdy tehdy devadesátiletý Sluka převzal Státní cenu ministerstva kultury za přínos české hudbě.

„Námět vznikl v říjnu roku 2018, na jaře 2019 byl předložen vedení ČT a v červnu 2019 přišla zpráva z ČT art, že téma berou, ale mají prostor pouze pro 26 minut, scénář byl ovšem napsán na 52 minut. Radil jsem se s dramaturgem Hubačem co dál a ten se mě zeptal, zda o záměru natočit dokument ví hlavně pan Sluka,“ vylíčil Patrik Ulrich a pokračoval: „Právě v té chvíli mi zazvonil telefon, objevilo se číslo pevné linky. Představil jsem se a vzápětí uslyšel „Vy jste mě ohromně potěšil. To byla první slova Luboše Sluky, který z chalupy v Orlických horách reagoval na můj předchozí e-mail.“

Dokument se točil v září 2019 a během zimy byl Františkem Svěrákem (vnukem známého cimrmanologa) sestřihán. „Když jsme se vloni 9. září loučili s panem Slukou v Opočně na náměstí, řekli jsme si: Do roka a do dne. A ono to v podstatě tak vyšlo,“ uvedl s úsměvem režisér.

Po zhlédnutí lyrického dokumentu, který diváci ocenili vřelým potleskem, prozradil skladatel, že náhoda hrála velkou roli i v jeho životě. „Nikdy jsem po hudbě moc netoužil. Na konzervatoř jsem se přihlásil hlavně proto, abych nemusel jít na vojnu. Na zkoušky jsem šel s tím, že budu hrát na klavír, ale zkušební komise mě vyzvala, abych zazpíval. Překvapivě jsem byl přijat.“

Přes život plný dramat a perzekucí komunistického režimu autor nezanevřel: „Je potřeba být pokorný, protože každý den, který můžeme prožít, je zázrak. Každý den přinese něco nového.“I tento večer přinesl, když zněla podmanivá hudba opočenského rodák v podání klavíristy Luďka Šabaky.

Důležitá fakta na závěr. V pondělí 19. října ve 22 hodin odvysílá dokument Skromný klasik ČT art. Luboši Slukovi budou věnovány také tři večery Pardubické komorní filharmonie ve dnech 19. až 21. října nazvané Pod jezevčí skálou, během nichž v Sukově síni v Pardubicích zazní nejen suita z hudby ke stejnojmennému půvabnému filmu, ale také bude promítnut dokument Skromný klasik.