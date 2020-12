Charita je spojena s dobročinností. Mají lidé i v současné složité době stále otevřená srdce? „Co se týče dárcovství, to ukáže Tříkrálová sbírka, která je velkoplošná. V roce 2020 jsme navíc zaznamenali, že jednotlivci v sobě mají velkou potřebu pomáhat, a ptají se, co pro nás mohou udělat - nakupovat, tisknout, pomáhat, cokoliv. To jsme částečně využili, ale do registrované sociální služby nemůžeme pustit osoby zvenku,“ vysvětluje nad hořícím adventním svícnem z perníku žena, za kterou je vidět obrovský kus práce a pro niž jsou pojmy jako „pomoc“ či „sounáležitost“ základem všeho, co dělá.

Zdroj: Dana Ehlová