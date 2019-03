Kapela The Chilkats zahraje v Rychnově nad Kněžnou

Nechte se přenést respektovaným jump blue-sovým kvartetem z Hamburku The Chilkats do roku 1940, kdy se jump blues dostalo na vrchol. Kapela představuje originální pohled do minulosti nejen věrným zvukem doby, ale i svou neobvyklou pódiovou show. Koncert se uskuteční v rychnovském Společenském centru ve středu 27. března od 19 hodin. Vstupné v předprodeji vyjde na 140 korun, na místě pak na 160 korun. Kapela zahraje ve složení: Hendrik Frommhold - kytara, Henning Kiehn - kontrabas, Jol - harmonika, Boris Borisov - bicí.