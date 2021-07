Arkádovým nádvořím opočenského zámku se rozléhá hudba z dob renesance, dámy i pánové v bohatě zdobených róbách se ladně pohybují do jejího rytmu a nadšené obecenstvo je odměňuje potleskem. I takovou lahůdkou potěšily návštěvníky sobotní noční prohlídky opočenského zámku.

Vychutnat si je mohli vlastním tempem bez průvodce. Prošli také první částí jinak celkem 270 metrů dlouhé chodby, která je spojnicí mezi zámkem, jeho kostelem a letohrádkem. Běžně je nepřístupná. Dovedla je do oratoře kostela a odtud sestoupili po schodech jindy skrytých v podlaze do hrobky někdejších majitelů panství Trčků z Lípy. Právě jim byly noční prohlídky věnovány a jejich hrobka se otevřela jen výjimečně.

Trčkovské náhrobky byly při přestavbách kostela v roce 1715 odstraněny a pohozeny za kostelem. Až na zásah majitele panství Josefa Colloredo z Waldsee se poškozené do interiéru vrátily. Podle legendy tak hrabě Colloredo učinil kvůli duchům původních majitelů, kteří se mu v noci vkrádali do snů.

Lidé však okupovali i arkády zámku, aby se pokochali pohledem na tanečníky v dobových kostýmech. "Příští rok to bude pětadvacet let, co se historickými tanci zabývám," prozradila Hana Tillmanová, pod jejímž vedením své umění předvedli.

Ta je mimo jiné kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno. K zájmu o historické tance ji přivedla náhoda, návštěva čajovny na jednom z pražských renesančních dvorů: ."Viděla jsem tam produkci historických tanců. V tu chvíli jsem věděla, že to budu dělat."

Studium renesančních pramenů

Absolvovala taneční kurz a začala studovat renesanční prameny. Doučila se kvůli tomu i italštinu, abych si je mohla přeložit. "Italské tance byly poměrně složité a těžké na zapamatování, proto bylo třeba je zapsat. Vtip je v tom, že autoři to nepsali pro nás, abychom je po čtyřech stoletích dokázali rekonstruovat, ale pro své žáky, kteří absolvovali jejich lekce. Nepsalo se v nich vše. Je to tak hlavolam, který se snažíme rozluštit a skutečnosti se co nejvíce přiblížit. Realizujeme vlastně představu o těchto tancích," vysvětluje Hana Tillmanová.

V repertoáru skupiny jsou i především církví zatracované tance. Patřil k nim například německý točivý Drehtanz, při kterém se dámám až příliš vysoko zvedaly sukně a někdy v rozjaření došlo i k povalení tanečnice. "Církevní vrchnosti se velmi nelíbil ani oblíbený tanec anglické královny Alžběty volta. Dost odvážně bylo už v jak těsném kontaktu spolu tanečnice a tanečníci byli - bok na bok, ve společné otočce dáma poskočila a pán ji ještě poponesl, takže sukně se mohla velmi zvednout. Taneční mistři jim přikazovali, aby si je přidržovaly," připomněla Hana Tillmanová.

I volta zpestřila taneční představení na opočenském arkádovém nádvoří. O co největší autentičnost se přitom tanečníci pokoušejí rovněž v případě svých kostýmů. Někteří si je šijí sami a mají mezi sebou dokonce filmového kostyméra Václava Cibulku. "V podstatě si nepamatuji, kdy jsem nešil. Tou první věcí byly plavky na barbínu, kterou dostala moje sestra. Bylo mi pět nebo šest let a bohužel jsem je vystřihl z babiččina kostýmku. Ta moc ráda nebyla," přiblížil své první zkušenosti, které ho nakonec dovedly až ke studiu oděvní školy.

"Historie módy mě vždy zajímala. Historické kostýmy jsou nádherné a všem sluší. Jen mně chyběla praktická stránky jejich využití. Pak jsem narazil na Hanku Tillmanovou a historický tanec a krásně se to propojilo. Všechno, co má spadat do doby před vynálezem šicího stroje, šiju ručně. Dá to hodně práce. Samozřejmě materiály, které se vyráběly v 16. století, dnes už nikdo nedokáže zhotovit. Ale používáme ty, které by v té době byly možné a co nejvíce se blíží," prozradil Václav Cibulka, který má za sebou i práci pro řadu zahraničních produkcí filmů. "Teď mám premiéru s českou produkcí. S Biserem Arichtevem točíme nový seriál pro televizi Nova. Ale ze současnosti, uvidíte ho na podzim," dodal.

Další noční prohlídka, při níž se návštěvníci opočenského zámku mohou těšit na obdobný program, se chystá na 21. srpna. Už tento měsíc - 24. července je přitom čekají noční hrané prohlídky.

Více o Haně Tillmanové i o historii českých tanců

Historička, lektorka, choreografka, muzikoložka a kmenová lektorka festivalu Renesance Opočno vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance. Nejvíc miluje nejvíc polku, valčík i českou besedu. Ale její záběr zájmu je mnohem širší - od nejstarších rukopisů o tancích od 15. století až po 19. století.



"V 19. století už máme i česky psané prameny a tehdy byli Češi v tanci velmi oceňováni. Například proslavená česká beseda se dostala i za hranice a Češi byli v Evropě považováni za jeden z nejtanečnějších národů. Záliba Čechů v tanci přesáhla hranice. Tím, že pěstovali tance na lidové popěvky, si zvyšovali i národní sebevědomí. Tento stmelovací účinek v 19. století byl velmi silný," říká Hana Tillmannová.



Jak přitom podotýká, především u církevní vrchnosti v minulosti budil tanec pohoršení, odváděl od zbožného života a modliteb. "Ve středověku máme víc záznamů o tom, jak je tanec škodlivý než o tom, jak se tančilo.



Až s postupem času byla vrchnost i ta církevní k tancům smířlivější," dodává.