/POZVÁNKY/ Až do konce září se návštěvníkům častolovického zámku naskýtá příležitost vidět zde zlacenou pohřební mumiovou masku. Do expozice ji zapůjčilo Národní muzeum.

Pohádkové hrátky v knihovně zakončené tombolou

V Rychnově nad Kněžnou 21. srpna: Nejen na četbu lákají knihovny, pro své návštěvníky připravují speciální programy, a to i o prázdninách. „Přijďte si hrát s pohádkami a vyhrát dárek z tomboly,“ zvou pořadatelé akce, která se uskuteční ve středu 21. srpna v dětském oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí. Za zábavou tam zájemci mohou vyrazit od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.