Zámecká knihovna obsahuje literární skvosty

Knihovna v Novém zámku Kinských čítá na šestnáct tisíc svazků. Je tu uloženo sto let týdeníku The Illustrated London News s informacemi ze života celého britského impéria i německé knihy pro milovníky lovu. Mezi oblíbenými detektivkami Františka Kinského můžete vypátrat tajný vchod na ochoz. Co vše je v komnatě se specifickou vůní k vidění a k přečtení se dozvíte při návštěvě stálé zámecké expozice, kterou vás provedou průvodci, a to denně kromě pondělí od 10.00 v každou další celou hodinu. Poslední prohlídka je možná v 16.00 hodin.