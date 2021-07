Výtvarné dílny pokračují i o letních prázdninách

Ve dnech od 6. do 9. července se v Orlické galerii uskuteční cyklus výtvarných dílen. Návštěvníci budou zasvěceni jak do tajů jednotlivých grafických technik, tak do historie fotografie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

A co přesně jednotlivé lekce cyklu nabídnou? V úterý si budou moci zájemci vyzkoušet techniku tisku z výšky, a to přesně linoryt. Ve středu hned naváže lekce věnovaná suché jehle, tedy tisku z hloubky. Vznikne tak unikátní možnost porovnání obou grafických technik. Ve čtvrtek si bude možné vyzkoušet želatinový tisk za pomocí přírodnin. Poslední den, v pátek 9. července, se budou pracovníci muzea s návštěvníky věnovat historii fotografie a vyrobí si také cameru obscuru, kterou používal již Leonardo Da Vinci. Pro tuto lekci je nutné donesení si plechovky od chipsů, která poslouží jako základ pro výrobu camery obscury. Dílny se budou konat vždy od 10 do 16 hodin v Orlické galerii v II. patře Kolowratského zámku. Cena za jednu lekci je 60 korun, je však možné zakoupení zvýhodněného vstupného na celý cyklus za 180 korun. Všechen materiál a potřeby budou k dispozici. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci.