Opočno - Když se ztratí král, je to pěkný průšvih. To bylo jasné všem dětem, které se včera přišly podívat na výchovné koncerty připravené opočenskou ZUŠ.

VÝCHOVNÉ KONCERTY formou pohádek se dělají už řadu let. Ale starosta s místostarostkou si v nich zahráli poprvé. Jak jinak, když pohádka byla o tom,že čert musí vysvobodit ze strašného zajetí krále Štěpána I. a královnu. A proč? Peklo se v době bezvládí z | Foto: Olga Stojanová

Už několik let jsou tyto koncerty pojímány originálně, výsledek je pokaždé výborný.

„Cílem výchovných koncertů je předvést dětem z mateřských škol a malým žákům základních škol hudební nástroje, aby viděli, co se mohou v umělecké škole naučit. Před několika lety jsme zvolili formu pohádky, jejíž součástí jsou skladby hrané na jednotlivé nástroje, pro malé diváky je to daleko přitažlivější. Na nástroje hrají naši žáci, do pohádkových příšer se převtělují jejich učitelé," usmívá se Vilma Urešová, ředitelka opočenské ZUŠ.

Pohádka má každoročně jiný děj, tentokrát se vysvobozoval král s královnou. A kdo si tuto dvojici zahrál? Byl angažován starosta s místostarostkou. „Naše děti se letos umístily na krásných místech v krajských soutěžích, radnice je chtěla odměnit předáním cen právě při výchovných koncertech. Takže jsme se rozhodli napsat scénář na míru, starosta Štěpán Jelínek a místostarostka Šárka Škrabalová si zahráli s námi," vysvětluje ředitelka ZUŠ.

A jak už to v pohádkách bývá, i ta opočenská měla dobrý konec. Král Štěpán I. i královna byli vysvobozeni a mohli předat ocenění těm nejlepším. Spokojení byli všichni, nejvíc však malí diváci, protože přece jen příběh plný pohádkových bytostí je pro ně určitě lepší než klasický koncert.

(dm)