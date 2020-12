Už po desáté láká zámecká galerie Kvasiny na výstavu Betlémy na zámku. Otevře se v neděli 6. prosince a k vidění bude až do 31. ledna.

Výstava betlémů na zámku v Kvasinách. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Expozice bude otevřena vždy o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 16 hodin a v pátek od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.