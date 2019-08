/POZVÁNKY/ Výstava ke 120 rokům tělovýchovy v Solnici bude v pondělí v 15 hodin otevřena ve Společenském domě v Solnici. Ke zhlédnutí tu zůstane až do konce září. Na akci zve Kultura Solnice.

Ze dne otevřených dveří v solnickém kulturním domě. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Častolovický zámek chystá Hradozámeckou noc

Tradiční Hradozámecká noc na zámku v Častolovicích se uskuteční v sobotu 31. srpna. Program začne v sedm hodin večer a potrvá až do půlnoci. Správa zámku připravila pro všechny zájemce například netradiční prohlídky historické expozice, které návštěvníkům výjimečně odtajní i jinak skrytá zákoutí. Častolovický zámek se ukáže v plné parádě svého nočního osvětlení. Kromě prohlídek zámku nabídne Hradozámecká noc také posezení v kavárně s restaurací až do jedné hodiny po půlnoci a od 20 do 22 hodin také komorní vystoupení jazzové zpěvačky Jany Švenkové.