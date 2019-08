Otovický svatostánek se začal zaplňovat prvními posluchači již po 17. hodině. Zahajovacím tónům koncertu pak naslouchalo více než 197 návštěvníků. Ti do festivalových kasiček vhodili dobrovolné vstupné ve výši 15698 korun, 90 polských zlotych a 10 euro, a přispěli tak na opravu kostelů Broumovské skupiny.

Program osmého koncertu představil Jiřího Vodičku – koncertního mistra České filharmonie, sólistu i komorního hráče, který patří k nejvyhledávanějším českým houslistům. Stejně renomovaným interpretem je i klavírista Martin Kasík, který se hře na klavír věnuje od čtyř let a v roce 1999 zvítězil v jedné z nejprestižnějších světových soutěží Young Concert Artists Competition v New Yorku. Oba interpreti otovickému publiku předvedli díla L. v. Beethovena, V. Nováka, J. S. Bacha, C. Saint-Saënse a P. Sarasateho. „Program byl průřezem pro interprety velmi obtížného, zato posluchačsky velmi vděčného repertoáru. Houslista Jiří Vodička prezentoval nejznámější a nejnáročnější díla komorní houslové literatury, za doprovodu špičkového klavíristy Martina Kasíka, který je stálicí na českém hudebním nebi a na koncertě se představil i sólově. Spojení obou interpretů bylo pro posluchače i pořadatele velkým svátkem,“ popsali koncert organizátoři festivalu, kteří zvou posluchače na předposlední koncert cyklu, jenž se koná v sobotu 24. srpna v kostele Panny Marie Pomocné u Ivanitské poustevny na Kamenci v Teplicích nad Metují.

Anna Špreňarová