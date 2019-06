Obrovskou plochu přibližně 70 metrů čtverečních zabírá dílo 930 autorů z šesti zemí Evropy, které je jedním z hlavních lákadel šestnáctého Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku na Rychnovsku. To začíná právě v pátek.

Krajkové kachle vytvářely krajkářky ve věku od sedmi do třiadevadesáti let. Je jich celkem 2733 a výsledné dílo je tak velké, že se ani celé nevešlo do výstavní síně Městského klubu Sokolovna. „Řadí se k největším krajkářským pracím na světě,“ upozorňuje etnoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Rejzlová.