/POZVÁNKY/ Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí v úterý od 12 do 18 hodin opět otevírá Prázdninové dílny veřejnosti. Jejich pořadatelé nabízejí všem zájemcům možnost naučit se různým výtvarným technikám a vyzkoušet si je při vlastní tvorbě - ty 13. srpna budou věnovány technikám glazování keramiky.

Ilustrační foto | Foto: Pavel Bednář

Častolovický zámek chystá Hradozámeckou noc

V Častolovicích v sobotu 31. srpna: Tradiční Hradozámecká noc na zámku v Častolovicích se uskuteční v sobotu 31. srpna. Uvedl to zámek na svých webových stránkách. Program začne v sedm hodin večer a potrvá až do půlnoci. Správa zámku připravila pro všechny zájemce například netradiční prohlídky historické expozice, které návštěvníkům výjimečně odtajní i jinak skrytá zákoutí. Častolovický zámek se ukáže v plné parádě svého nočního osvětlení. Kromě prohlídek zámku nabídne Hradozámecká noc také posezení v kavárně s restaurací až do jedné hodiny po půlnoci a od 20 do 22 hodin také komorní vystoupení jazzové zpěvačky Jany Švenkové.