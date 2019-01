Královéhradecko, Nové Město nad Metují - Od 8. května bude v přísálí Kina 70 otevřena výstava „1918 - poslední rok Velké války“. Boje u Bachmače, na Doss Alto, u Terronu otevřely cestu k samostatné ČSR.

Kino 70 v Novém Městě nad Metují. Vizualizace. | Foto: archiv městského úřadu

Tato expozice je poslední částí pětiletého projektu „Legionáři“ ke 100. výročí vzniku Československa. Veřejnosti bude přístupna do konce května. Na podzim pak poputuje do středních škol Náchodska, a to do SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují. VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, také do tamního Jiráskova gymnázia a do SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.

Návštěvníci výstavy si mimo jiné připomenou hanebný Brest-Litevský mír, nebezpečí hrozící čsl. legionářům v Itálii. Také závěrečné boje ve Francii, kde Češi a Slováci v závěru války úspěšně spolupracovali s americkou armádou. Expozice je doplněna stručným přiblížením Františka Langera, lékaře legionářů na Rusi. Krátce je připomenut Karel Zelený, četař jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Rodák z Třebechovic nad Orebem prožil velkou část svého života na Náchodsku v České Čermné.

Na projektu „Legionáři“ ke 100. výročí vzniku ČSR se podílejí: Český svaz bojovníků za svobodu, Poznávání – spolek a Městské muzeum Nové Město nad Metují.

Ladislav Hartman (autor projektu)