Kostelec nad Orlicí – Je to muzika která hýbe tělem i duší. Tak vnímají svou hudbu členové kostelecké skupiny Úhel pohledu.Ta je na regionální hudební scéně spíše nováčkem, přesto jde do vystupování i skládání hudby naplno.„Kapelu jsme založili koncem roku 2012 a započali „kariéru" tréninkem převzatých věcí zvučných kapel, aby bylo možné předvést se v plné síle," popisují začátky členové skupiny.

Úhel pohledu se narodil u kafe na benzínce | Foto: Archiv kapely

Jaký je váš nejlepší zážitek z vystoupení?Nejlepší zážitek nám připravilo publikum, které bylo svým počtem malé, ale svou energií vydalo za Strahov.



Co byste rádi předali svému publiku?„Blažený" výraz na tváři!

Jaké jsou vaše hudební vzory?

Krucipüsk, Cocotte minute, Sepultura, Rammstein, System of a Down a mnoho dalších.



Jaký je váš největší úspěch?Za úspěch považujeme, že se nám podařilo se v tomto nepřeberném množství kapel vůbec dostat do podvědomí lidí. Také máme radost z vystoupení na festivalu Rock-fest a jeho organizace.



Čím vynikáte?Originalitou každého koncertu.

Složení kapelyZpěv: Radek Potužník

Zpěv: Leoš Hošák

Elektrická kytara: Lukáš Weczerek

Elektrická kytara: Ondra Slezák

Basová kytara: Emil Harciník

Bicí: Zdeněk Černý

Managerka: Martina Jedlinská

Jak dlouho hrají:

Kapela Úhel pohledu začala hrát na konci roku 2012

Styl:Rock-metal

Město:Kostelec nad Orlicí

Největší úspěchy:Vystupování na hudebním festivalu Rock-fest a jeho pořádání

Nechtějí hrát jen převzaté písně a doufají, že své publikum ohromí vysokou kvalitou vlastních hudebních nápadů a bizarních textů.

Nápad založit skupinu se zrodil na velmi netradičním místě – benzinové pumpě. „Stalo se tak u kávy a dlouhých debat týkajících se hudby jako takové," prozrazuje managerka kapely Martina Jedlinská.

Kosteleckou partu Úhel pohledu rozhodně netvoří „nudní patroni". Naopak. Muzikanti si zakládají na dobré náladě a také na vtípcích.

„Hraní nás baví, protože rapovat, a k tomu ani malovat, neumíme. I proto hrajeme rock-metal," žertují. O tom, co by chtěli předat svému publiku, mají jasno: „Blažený výraz na tváři!"

Mohlo by se jim to podařit i příští rok ve Výravě. Musí však vyhrát soutěž Rychnovského deníku. První cena je totiž vystoupení na Letním parketu.

Rádi získají zážitky

„Rádi bychom tam zahráli, a to především kvůli nezaplatitelné možnosti nabrat skvělých zkušeností," shodují se hudebníci.

Doufají, že pro ně budou fanoušci hlasovat. „Chceme pokračovat v nezištné snaze bavit úplně všechny, kteří o to budou stát," vysvětlují. A další vystoupení před publikem je šancí, jak toho dosáhnout.

HLASOVÁNÍ čtenářů, z něhož vzejde nejoblíbenější kapela, která si zahraje příští rok na Výravě, propukne po skončení seriálu. Hlasovat se bude pomocí kuponů z novin a následně na internetu. O začátku hlasování budete včas informováni.