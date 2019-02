Královéhradecko, Trutnov - Výrazná osobnost trutnovské kultury a zdejšího společenského života, nezdolný optimista náročný k sobě i ostatním, přitom vzácně lidský. Tak před padesáti lety popsal kronikář Antonín Just profesora Jaroslava Procházku, čestného občana města Trutnova, Zasloužilého učitele a nositele Řádu práce.

Podobná slova o uznávaném učiteli zazněla při úterní vzpomínce na městském hřbitově. „Na gymnáziu vychoval celou řadu žáků, kteří ho vnímali jako velkou autoritu. Tou byl i v dalších oblastech jako jsou vlastivěda, kultura, osvěta a menšiny. Svým významem, znalostmi a dovednostmi vysoko převyšoval trutnovské poměry,“ řekl historik Vladimír Wolf.



Procházka (27. ledna 1889 až 1. února 1976) usiloval o soužití Čechů a Němců. Před druhou světovou válkou se podílel na vydávání Trutnovských novin. Po válce psal do Krkonošské pravdy, kde pracoval i jako jazykový korektor. „Stál u zrodu knihy 700 let Trutnova, publikace o pobytu Komenského ve Vlčicích nebo publikací Krkonošské výstavy 1949,“ uvedl Wolf.



Za normalizace byl Procházka komunisty přinucen odejít ze školství a zcela odstaven z veřejného života. „130 let od jeho narození je podnětem a výzvou, jak jej v jiných podmínkách následovat. Čestné občanství nás k tomu zavazuje. Procházka osobnost by měla být inspirací a pro nás,“ dodal Vladimír Wolf.