Česko zpívá čeká na nové talenty

Pořadatelé soutěže Česko zpívá 2020 upozornili, že již v pondělí 10. února končí uzávěrka přihlášek do tohoto klání. Moderně pojatá pěvecká soutěž je určena pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let.

DOBRÁ PARTA. Účastníci každého ročníku pěvecké soutěže Česko zpívá si kromě zkušeností a cen odvážejí i nová přátelství. | Foto: Archiv