Svoje pevné místo si v orchestru našla i skupina mladých hudebníků. Ukázali, že klasická hudba rozhodně není doménou pouze zkušených muzikantů. „I v dnešní době se najde početná skupina mladých lidí, kteří se dokáží nadchnout a zapálit pro takovou věc. Mají disciplínu, chodí na zkoušky, cvičí. Jsem na ně opravdu hrdý,“ říká 29letý hudební skladatel, dirigent, klavírní pedagog a korepetitor ZUŠ v Trutnově Tomáš Korbel. V pátek dirigoval klavírní koncert, k němuž složil hudbu.

Díky filharmonii se podařilo propojit muzikanty, kteří jsou na trutnovské hudební scéně zavedení, se skupinou bývalých a současných žáků ZUŠky na různém stupni, od žáků hudební školy až po studenty konzervatoře. „Pro obě skupiny to bylo vzájemně obohacující a přínosné. To ostatně potvrdily i reakce mladých muzikantů po koncertě. Byl to pro ně neuvěřitelný zážitek a příjemná zkušenost,“ přibližuje Korbel dojmy hudebníků.

Trutnov nemá žádnou tradici vlastní filharmonie. Vytvoření symfonického orchestru proto bylo příležitostí tuto mezeru vyplnit. Jeho ideou je podpora rozšiřování trutnovské hudební komunity.

„Za podstatné považuji podporu vzniku a vývoje uměleckých komunit. Pro mě i pro trutnovskou společnost je důležité, aby tato komunita žila a rozvíjela se. To, že byl tento koncert doslova přeplněn, že bychom jej prodali dvakrát i třikrát, jak byl lidmi přijat, pouze potvrzuje moje slova,“ vysvětluje Libor Kasík, ředitel trutnovské Uffa a absolvent oboru zpěv Pražské konzervatoře, jehož tenor zazněl po Tokiu, Londýnu, Berlínu, Turínu či Tel Avivu i v Trutnově, tedy na scéně, kterou řídí. „Jsem šťastný, protože to byla opravdu úžasná událost,“ těší ho.

Tomáš Korbel na Kasíkova slova navazuje: „Přínos filharmonie vidím právě v posílení mezigenerační vazby a lokální identity Trutnováků. A samozřejmě je tam také ta radost z hudby a její zprostředkování širokému publiku. Budu rád, když tento projekt neskončí pouze u tohoto jediného koncertu a budu ho proto po všech stránkách dál podporovat.“

Libor Kasík počítá s tím, že Trutnovská filharmonie nebyla ojedinělým výstřelkem. Koneckonců, vdechli jí život proto, aby pokračovala: „Mám plány činnost orchestru právně podchytit a rozšiřovat. Věřím, že muzikanti budou mít dostatek času, chuti a vůle do toho jít.“

Trutnovská filharmonie vznikla jako pokračování Trutnovského symfonického orchestru, který dal dohromady Lukáš Červený pro svůj absolventský koncert v UFFU v dubnu 2018.