Začíná už 13. ročník Tropické charitativní pouti, při které se pobavíte a pomůžete dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.

Tropická charitativní pouť v České Skalici. | Foto: Jan Holý

Program začíná vždy od 11 hodin a potrvá až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. V pátek zde vystoupí kapely Wanastovi Vjecy Revival, The Last Revolution, Catska, DeBill Heads, Doctor P. P., The Angels a Furt Fajn. V sobotu zahrají skupiny Čí je to vina, Heebie Jeebies, Ulrichovo náměstí, Lucie revival Morava, Fénix rock, Warování a Gemini. Program zpestří ohnivá show skupiny Inferno, loutkové divadlo BOĎI Jaroměř, divadelní soubor Maska z České Skalice a hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V neděli bude hrát country kapela Kon&Takt a metalové skupiny Krucipüsk a Wishmasters. Chybět nebude hasičská pěna a vodní clona.